السعودية تُسجل 951 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل 951 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 315772 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1129 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 290796 حالة. 290796 حالة. وأكدت الوزارة تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3897 حالة وفاة. Advertisements وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 21079، والحالات الحرجة 1552 حالة. 21079، والحالات الحرجة 1552 حالة. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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