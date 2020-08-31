رئيس حكومة لبنان المكلف: حان وقت العمل والإصلاح

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون رسميا، الإثنين، تكليف السفير مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدةوفقا لموقع العربية نت، وذلك قبيل ساعات من وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة اللبنانية، وبعد مرور 21 يوما على استقالة رئيس الحكومة حسان دياب على خلفية انفجار مرفأ

بيروت في الرابع من أغسطس، مودياً بحياة 190 شخصًا ومخلفًا آلاف الجرحى.

وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، أن عون استدعى أديب لتكليفه رسميا بتشكيل الحكومة، تزامناً مع وصول الرئيس المكلف إلى القصر الرئاسي، الذي

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أكد في كلمة مقتضبة، أنه سيشكل الحكومة في وقت قياسي من أصحاب الكفاءات.

كما تعهد بأن تكون الحكومة المقبلة من أصحاب الكفاءات، ووعد بإجراء الإصلاحات الضرورية للبلاد. وقال: "بإذن الله سنوفق بمهمة تشكيل الحكومة من أصحاب الكفاءة والاختصاص لإجراء إصلاحات سريعة".

إلى ذلك، شدد على أن "الفرصة أمام لبنان ضيقة والمهمة دقيقة، ولا وقت للكلمات بل للعمل".