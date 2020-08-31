فلسطينيون يهدمون منازلهم بعد رفض ترخيصها

ما زالت معاناة الفلسطينيين في القدس مستمرة برفض قوات الاحتلال السماح لهم ببناء أدوار فوق منازلهم أو حتى توسعتها. وأصبح من النادر جدا إعطاء الموافقة أو التصريح من المحاكم الإسرائيلية. مما دفع السكان إلى البناء ثم البحث عن التصريح.

في الثاني من يونيو، هدم الفلسطيني علاء برقان بنفسه منزله في جنوب القدس الشرقية المحتلة بعد أن وضعته بلدية القدس أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن يهدم هو البناء الذي اعتبرته المحكمة غير قانوني، أو تقوم البلدية بذلك على نفقته.

ويلجأ عدد كبير من الفلسطينيين إلى بناء منازل أو محال تجارية وغيرها من المنشآت على أراضيهم في القدس الشرقية من دون الحصول على ترخيص من البلدية الإسرائيلية التي يتهمونها بالمماطلة في إعطاء التراخيص أو رفض إعطائها مطلقا بحجج مختلفة. بينما تقول البلدية إن «هذه الأبنية تفتقر الى معايير البناء القانونية».

ويقول علاء (35 عاما) وهو عامل، «تقدمت بطلب للبلدية للحصول على ترخيص لكن دون جدوى». فأقدم على بناء منزله رغم ذلك. ويضيف «دفعت نحو 75 ألف شيكل (قرابة 22 ألف دولار) للمحامي ولمسح الأرض، لكن قرار المحكمة أكد الهدم». واستأجر علاء جرافة قامت بجرف البناء أمام عينيه.

وبحسب الأب لأربعة أصغرهم فتاة في الثامنة، قررت المحكمة الهدم بحجة أن البناء غير مرخص، وفرضت على علاء دفع غرامة بقيمة 60 ألف شيكل (قرابة 17500 دولار)، «دفعت منها حتى الآن 20 ألفا». (قرابة 6 آلاف دولار)

وكان برقان صرف كل مدخراته على المنزل الذي بلغت مساحته 135 مترا مربعا، وكلفه نحو 800 ألف شيكل. ويسكن اليوم مع عائلته في بيت يدفع بدل إيجاره 2800 شيكل (نحو 820 دولارا) شهريا.

ويقول لفرانس برس بحسرة وهو يقف على حطام منزله «الهدم باليد صعب جدا، أمضيت أربع سنوات وأنا أجهّز المنزل». وتقول بلدية القدس إنه تمّ هدم 44 منزلا في القدس الشرقية حتى النصف الأول من العام، بينها منازل هدمت ذاتيا. في حين تشير أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى هدم 81 منشأة في شرق المدينة في الفترة نفسها، بينها 44 هدمها أصحابها.

وقد تحتوي المنشأة الواحدة على وحدات سكنية عدة.

مهين جدا

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية التي يزيد عدد سكانها من الفلسطينيين اليوم على 300 ألف نسمة بعد حرب العام 1967، وضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ويقول الفلسطينيون إن «هدف سياسة الهدم تهجيرهم وتفريغ المدينة منهم». ويقول مستشار بلدية القدس لشؤون القدس الشرقية بن أفرهامي إن «أسبابا قانونية مختلفة تقف وراء أوامر الهدم في شقي المدينة»، ومن بينها البناء دون تراخيص أو بناء وحدات سكنية إضافية غير مشمولة بالترخيص.

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وتشير نشرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة الصادرة في أبريل 2019، إلى قيود في نظام التخطيط الذي تنفذه إسرائيل في القدس الشرقية يجعل «الحصول على رخص بناء عمليا ضربا من المستحيل». وبحسب النشرة، فإن المساحة المخصصة لتشييد المباني في القدس الشرقية لا تزيد على 13 في المئة، وجزء كبير منها مستغل أصلا. بينما هناك نسبة 35 % مخصصة للمستوطنات في القدس الشرقية، بحسب النشرة. ويرى مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري أن الهدم الذاتي «مهين جدا»، و»يترك آثارا نفسية كبيرة على العائلة، «إلى جانب الأعباء المالية».

نقص الوحدات السكنية

وهدمت عائلة شلالدة الفلسطينية في الثاني من يوليو وحدتين سكنيتين في بلدة الطور في شرق القدس تبلغ مساحتهما 130 مترا، بشكل ذاتي أيضا.

وتقول صاحبة إحدى الشقق وتدعى سارة شلالدة، الأم لستة أطفال، إن الأمر ترك تأثيرا نفسيا سيئا على طفلتها تالا (9 سنوات) التي «كانت تحلم بغرفة كبيرة تجمعها وشقيقتيها».

وتضيف أنه «شعور صعب، حلم وهدم، كنا على وشك الانتقال للسكن فيه، أردنا التخفيف من تكاليف الإيجارات».

ووفقا لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، تسبب الهدم الذاتي الذي تمّ في القدس الشرقية خلال النصف الأول من العام الجاري في تشريد 65 طفلا، وتأثر 85 طفلا آخرين.

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