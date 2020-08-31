أوروبا تتوعد تركيا بـ”عقوبات” حال اتخاذ خطوات أحادية شرقي البحر المتوسط

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ 46 دقيقة

حذر الاتحاد الأوروبي ، تركيا، من اتخاذ خطوات أحادية تؤجج التوتر في شرق البحر المتوسط .

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في تصريح صحفي، يوم الإثنين: ندعو إلى الحوار مع تركيا، لكن على أنقرة الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تؤجج التوتر في شرق المتوسط“.

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وفي حال لم يؤت الحوار ثماره، توعد المتحدث بأن الاتحاد الأوروبي ”تحرك بالفعل نحو العقوبات“.

يأتي ذلك، بعدما بحث وزراء خارجية الاتحاد وعددهم 27 وزيرًا، الأسبوع الماضي، التوتر بين اليونان وقبرص، وهما من أعضاء التكتل، وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي في تصريح منفصل، يوم الجمعة، مشترطًا عدم نشر هويته: ”كما توجد عصا (العقوبات) سيكون هناك ورقة لجعل تركيا تنخرط بجدية في حوار. هذه الورقة، قد تحرز تقدمًا على صعيد اتحاد جمركي جديد، وتجلب مزيدًا من الأموال لبرنامج اللاجئين“.