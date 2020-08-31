أول رحلة رسمية بين أبو ظبي وتل أبيب..وفد إسرائيلي أمريكي يصل الإمارات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:15 مساءً - في رحلة تاريخية قادمة من “تل أبيب” ،هبطت أول طائرة إسرائيلية في الإمارات ،اليوم الإثنين، تحمل على متنها وفد يضم كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق السلام الذي أعلن عنه مؤخراً.

واستقل الوفد، الذي ضم جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، ضمن المسؤولين، طائرة تجارية إسرائيلية في أول رحلة رسمية من تل أبيب إلى العاصمة الإماراتية، عبر الأراضي السعودية، وعلى متنها مندوبون أمريكيون وإسرائيليون.

وسيبحث المسؤولون التعاون الثنائي في مجالات مثل التجارة والسياحة، ومن المقرر أن يزور مبعوثو الدفاع الإسرائيليون الإمارات بشكل منفصل.

ويأمل المسؤولون الإسرائيليون أن تخرج الزيارة، التي تستغرق يومين، بموعد حفل توقيع اتفاق السلام، في واشنطن، ربما في وقت مبكر من سبتمبر أيلول.

وقال كوشنر في أول تعقيب له فور وصول الطائرة إلى أبوظبي: ”إن السلام الذي أبرمه القادة الإماراتيون والإسرائيليون مرغوب فيه أيضا من شعبيهما“.

وأكد أن ”أن أمريكا يمكنها الحفاظ على تفوق عسكري نوعي لإسرائيل في المنطقة بينما تدعم علاقات واشنطن مع الإمارات“.

وأضاف أن ”الفلسطينيين لا يمكنهم الركون إلى الماضي وعليهم القدوم إلى مائدة المفاوضات“.

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وشدد كوشنر على أن ”أمريكا تعتبر إيران أكبر تهديد في المنطقة“.

وشكر مستشار الرئيس الأمريكي السعودية على موافقتها على مرور أول رحلة جوية إسرائيلية رسمية من ”تل أبيب“ إلى الإمارات في أجوائها.

من جانبه، وجه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، تحية لدى وصوله إلى أبوظبي، قائلا ”السلام عليكم“ باللغة العربية، وأعرب عن فخره بوجوده في أبوظبي.

وتوجهت الطائرة من تل أبيب إلى أبوظبي، عبر الأجواء السعودية، حيث قال مصدر مطلع في وقت سابق من يوم الإثنين، إن السعودية سمحت للطائرة ”بوينغ 737“ التابعة لشركة طيران العال، بالتحليق فوق أراضيها في طريقها إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأعرب كوشنر عن شكره للسعودية لموافقتها على مرور الرحلة إلى أبوظبي في أجوائها.

وكان كوشنر قال قبيل إقلاع الطائرة من مطار ”بن غوريون“ في تل أبيب، إنه يأمل أن تكون أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، بداية ”مسار تاريخي في الشرق الأوسط“.