كورونا..إصابات واردة في الصين و 2743 إصابة بإندونيسيا

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الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الإثنين، تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة عن تسع حالات تم تسجيلها قبل يوم.
وأضافت اللجنة أن كل الحالات الجديدة واردة من الخارج فيما يمثل اليوم الخامس عشر على التوالي الذي لا يتم فيه تسجيل حالات منقولة محليا.
وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 19 حالة مقابل أربع حالات قبل يوم.
وبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في الصين 85048 حالة بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.
إندونيسيا تسجل 2743 إصابة
أظهرت بيانات من وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الإثنين، تسجيل 2743 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 174796.
كما سجلت إندونيسيا 74 حالة وفاة جديدة اليوم الإثنين مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7417، وهو الأعلى في منطقة جنوب شرق آسيا.
الفلبين تسجل 3446 إصابة جديدة
أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 3446 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و38 حالة وفاة، مما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 220819 إصابة و3558 وفاة.
كما قالت الوزارة إن خمسة مستشفيات فلبينية باتت مرشحة لإجراء تجارب سريرية محتملة للقاح كوفيد-19 الذي تصنعه شركة سينوفاك بايوتك ومقرها الصين.
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