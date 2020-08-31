كورونا في أوروبا..ارتفاع الوفيات بألمانيا والإصابات تقترب من المليون في روسيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ 3 ساعات

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في القارة العجوز ، حيث سجلت معظم الدول الأوربية وفيات وإصابات جديدة بالفيروس .

ارتفاع وفيات ألمانيا

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الإثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 610 حالات ليصل إجمالي الإصابات إلى 242381 .

كما أظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة ثلاث حالات ليصل إجمالي الوفيات إلى 9298.

فرنسا تسجل 5413 إصابة جديدة

وسجلت فرنسا 5413 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا مقابل 5453 لليوم السابق.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 30606 مقابل 30602.

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وبلغ عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات 4535 مقابل 4530 في اليوم السابق، وارتفع عدد المرضى بوحدات الرعاية الفائقة إلى 402 مقابل 400 في الإحصاء السابق.

إصابات كورونا في روسيا تقترب من المليون

سجلت روسيا 4993 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الإثنين، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة لديها إلى 995319.

وقالت فرقة العمل الروسية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا إن 83 شخصا توفوا جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع العدد الرسمي للوفيات إلى 17176.

بريطانيا تسجل أكبر معدل إصابات بكورونا منذ يونيو

أظهرت بيانات الحكومة البريطانية تسجيل 1715 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، وذلك في أكبر معدل منذ الرابع من يونيو/ حزيران.

وأوضحت الحكومة أن شخصا واحدا توفي بالمرض خلال 28 يوما من ثبوت إصابته بالعدوى.

وتعمل بريطانيا على زيادة عدد الاختبارات التي تجريها، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها المرض محليا.