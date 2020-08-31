كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تعلن عن موعد التطعيم الشامل ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، لتنفيذ عملية تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا المستجد للأشخاص المعرضين للخطر، ولا سيما الأطباء والمعلمين مع حلول نهاية العام الجاري.

وفي تصريحات صحفية، قال الوزير الروسي: "بالنسبة للفئات المعرضة للخطر، ستبدأ عمليات تسليم اللقاحات الأولى، بكميات صغيرة في وقت مبكر من سبتمبر، ومن المقرر تنفيذ عمليات تطعيم جماعية بعد نوفمبر وديسمبر".

يذكر أن روسيا، تعتبر أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد أطلق عليه اسم "سبوتنيك V" وصممه مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم إطلاق إنتاجه التسلسلي في 15 أغسطس، ومن المتوقع أن يبدأ التطعيم الجماعي للمواطنين الروس به في أواسط سبتمبر.

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، 4993 إصابة و83 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع حصيلة الحالات إلى 995319 إصابة، منها 17176 حالة وفاة حتى الآن.

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وبحسب مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، تماثل 2405 أشخاص للشفاء من المرض خلال اليوم الماضي ليصل إجمالي المتعافين إلى 809387، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 168756.

وكشفت وزارة الصحة الروسية، أن 27,2% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وسجلت العاصمة موسكو 685 إصابة و12 وفاة جديدة مقابل 695 إصابة و11 وفاة في الإحصائية السابقة، لترتفع الحصيلة إلى 262418 إصابة و4821 حالة وفاة.