كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى في انفجارين منفصلين بالإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 3 أشخاص أصيب آخرون بجروح، في انفجارين منفصلين أحدهما في العاصمة الإماراتية أبوظبي والآخر في دبي، المركز السياحي في البلاد، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الاثنين.

ووفقًا للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، قتل شخصان في الانفجار الذي وقع في مطعمي كيه.إف.سي وهارديز بشارع راشد بن سعيد.

وقد أفادت صحيفة "ذا ناشيونال، بأن الانفجار أوقع عدة إصابات تتراوح بين بسيطة ومتوسطة وتم إجلاء سكان المبنى والمناطق المحيطة.

وكشف المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي "حسب التحقيقات الميدانية، أنه تم تحديد أسباب الحادث والذي نتج عن خطأ في تأمين تمديدات الغاز مما تسبب بتسربه بعد إنهاء عملية التعبئة الدورية".

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وكانت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبثتها وسائل الإعلام المحلية، أظهرت أضرارا جسيمة لحقت بالمطعمين وانبعاث سحابة من الدخان الأبيض من الطابق الأرضي بالمبنى.

وذكرت وسائل إعلام إماراتية، أن شخصا لقي حتفه في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين عندما انفجرت أسطوانة غاز في مطعم بدبي.

وأشارت صحيفة "ذا ناشيونال" المملوكة لأبوظبي، نقلا عن المتحدث باسم الدفاع المدني بدبي، إلى أن الانفجار أدى لنشوب حريق ألحق أضرارا بالطابق الأرضي من المبنى.

وأكدت الصحيفة أنه جرت السيطرة على الحريق في غضون 33 دقيقة.