كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المساعدات الخارجية الإماراتية تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اسهمت المساعدات الخارجية الإماراتية في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على ثمانية منها:

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القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وتحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، الهدف الثامن تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، الهدف التاسع إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود.

ويسعى قطاع المساعدات الخارجية الإماراتية لاستكشاف فرص العمل مع القطاع الخاص، وبالأخص مع الشركات الخاصة العاملة في الدولة، وتشجيعها على التجارة والاستثمار في الدول النامية، حيث أتاح التعاون الفني الفرصة لتبادل تجارب دولة الإمارات وخبراتها مع الدول الشريكة.