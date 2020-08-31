الحاجة الحمداوية تصور فيديو كليب الاعتزال مع عويطة – صور

انتهت الحاجة الحمداوية، الأسبوع الماضي، من تصوير فيديو كليب آخر عمل في مسيرتها الفنية رفقة الفنانة الشابة كزينة عويطة.

وحصل “اليوم 24” على صور من كواليس تصوير الكليب في مدينة الدارالبيضاء، الأسبوع الماضي، كما أكدت مصادر خاصة أن طرح العمل سيكون، في الأسبوع الحالي.

وأعلنت الحاجة الحمداوية، الجمعة 14 غشت الحالي، اعتزال الميدان الفني، بعد مسيرة، انطلقت في خمسينيات القرن الماضي.

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وأعلنت الحاجة الحمداوية اعتزالها، في لقائها مع الصحافة بمناسبة منح الفنانة، كزينة عويطة، حقوق إعادة أغانيها، وقررتا معا إنهاء مسيرة أيقونة الفن المغربي بفيديو مشترك.

وتعتبر الحاجة الحمداوية من أقدم الفنانات المغربيات في مجال فن العيطة، انطلقت مسيرتها الفنية في وقت كان ينظر فيه إلى الفن بنوع من التحفظ.

وعاشت الحمداوية، البالة من العمر 94 سنة، المجد الفني في الستينيات، والسبيعينيات، وكانت تعتبر من أيقونات الأغنية المغربية، وترددت أغانيها زمن الاستعمار، بل تسببت في تحقيق سلطات الاستعمار معها.

وعانت الحاجة الحمداوية، في السنوات الأخيرة، أزمات صحية عديدة، بسبب مشكل في العين، وأمراض التقدم في السن، كما تأثرت نفسيا بوفاة ابنها الوحيد إدريس.