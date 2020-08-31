الاحتلال يجرف أراضي كيسان‫ ويضخ المياه العادمة بطولكرم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حظرا للتجوال في قرية كيسان قضاء بيت لحم، واعتدت على المواطنين بالضرب فيما وفرت الحماية للمعدات والجرافات لمواصلة أعمال التجريف لتوسيع المشروع الاستيطاني.

وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال أن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت القرية وسط إجراءات أمنية مكثفة، تخلله إعلان حظر التجوال عبر مكبرات الصوت.

وقال غزال إن جنود الاحتلال أوقفوا عددا من المواطنين المتواجدين في شوارع القرية واحتجزوهم لساعات، واعتدوا عليهم بالضرب.

وأشار غزال الى أن القرية تشهد في الفترة الأخيرة هجمة شرسة بحق المواطن وممتلكاته من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، آخرها مسيرة للمستوطنين وسط القرية ومنع الرعاة من الاقتراب من الشارع الرئيسي.

وتتعرض القرية على مدار الأشهر الماضية الى هجمة استيطانية، كان آخرها تسليم إخطارات إسرائيلية بوقف البناء لمنزلين قيد الإنشاء.

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وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت، الأسبوع الماضي، بتجريف شارع فرعي في قرية كيسان شرق بيت لحم، تمهيدا لإغلاقه.

ويتذرع الاحتلال بشكل دائم بدعوى البناء دون ترخيص، لهدم الآلاف من البيوت والمنشئات، دون مراعاة لقاطنيها الذين يتشردون ويتكبدون مرة أخرى مصاريف بناء منزل جديد يؤويهم من حر الصيف وبرد الشتاء.

إلى ذلك، أقدمت سلطات الاحتلال، اليوم الإثنين، على إعادة ضخ المياه العادمة إلى محطة المعالجة غرب مدينة طولكرم، وذلك بعد أن أوقفته سلطة المياه منذ العام 2015، لما تسببه من مكرهة صحية في المنطقة.

وقال محافظ طولكرم عصام أبو بكر "لقد فوجئنا بقيام الاحتلال بإعادة ضخ المياه العادمة إلى برك المعالجة، رغم وجود اتفاقية قديمة بين سلطة المياه والإسرائيليين بدعم ألماني، بخصوص مشروع برك التنقية، ورغم معرفتهم بوقف الضخ في هذه المحطة بسبب المكرهة الصحية الناتجة عنها منذ عام 2015، ولكن واضح أن الاحتلال تنصل من كل الاتفاقيات بقصد التأثير على شعبنا الفلسطيني، في كافة المناحي الحياتية التي تهمه من كهرباء ومياه، والآن إعادة المكرهة الصحية لطولكرم".

واستنكر رئيس سلطة المياه مازن غنيم، ما قام به الاحتلال من عمليات ضخ للمياه العادمة، موضحا أن القرار بوقف العمل بضخ المياه العادمة في برك الترسيب تم اتخاذه في العام 2015، وذلك بعد أن أعاق الاحتلال إنشاء محطة معالجة متكاملة في منطقة طولكرم، بهدف الاستمرار بفرض مبالغ مالية طائلة بذريعة معالجة المياه العادمة دون تحديد الكميات التي يتم معالجتها واقتطاعها من أموال المقاصة.