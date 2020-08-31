ثلاثة قتلى بانفجارين في مطعمين بدبي وأبو ظبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 3 أشخاص مصارعهم، اليوم الإثنين، إثر حوادث متعلّقة بإمدادات غازٍ لمطعميْن، في أبو ظبي، ودبي، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وتسبّب انفجار ناتج من "تمديدات غاز" في مطعم في أبوظبي بمقتل شخصين وأضرار مادية، بينما لقي ثالث حتفه في انفجار نجم عن "تسرب للغاز" في مطعم في دبي، بحسب ما أفادت السلطات.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في تغريدة إنّ الشرطة تعاملت "مع انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد بأبوظبي أدى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف في وقت لاحق أنه "نتج عن الحادث وفاة شخصين، أحدهما كان في الموقع وتأثر بشكل مباشر، والآخر في الجهة المقابلة توفي جراء سقوط قطعة إسمنتية عليه أثناء مروره في المنطقة".

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وأظهرت التحقيقات الميدانية أن الحادث نتج من "خطأ في تأمين تمديدات الغاز"، وفقا للمكتب الإعلامي الذي دعا إلى "تجنب نشر الشائعات" بعد انتشار صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر دمارا كبيرا في المبنى الذي يقع فيه المطعم.

وفي دبي، قال الدفاع المدني إنه ورد بلاغ من شخص يفيد بوقوع حريق في مطعم بمبنى مؤلف من أربعة طوابق، وتبين أن الحريق "ناجم عن انفجار نتيجة تسرب غاز".

وتحدّث عن وجود "حالة وفاة واحدة بسبب تداعيات الانفجار"، مشيرا إلى أنّ المتوفي يحمل جنسية آسيوية.

ومن النادر وقوع حوادث مماثلة في الإمارات التي تتّبع قوانين صحية وأمنية ووقائية مشددة.