شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 951 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 31 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 951 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 315772 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1129 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 290796 حالة. Advertisements وأكدت الوزارة تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3897 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 21079، والحالات الحرجة 1552 حالة.

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