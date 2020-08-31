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كوشنر يدعو لتوسيع مسار السلام في المنطقة والعالم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 31 أغسطس 2020

شدّد مستشار الرئيس الأميركي للشرق الأوسط، جاريد كوشنر، يوم الاثنين، على أن السلام أمر ضروري لشعوب الشرق الأوسط.

 

وقال كوشنر الذي وصل، الاثنين، إلى مطار الرئاسة في العاصمة الإماراتية أبوظبي مع وفد مشترك من الولايات المتحدة  وإسرائيل، إن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية لاقت ترحيبا واسعا في العالم، مضيفا، "أدعو لتوسيع مسار السلام في المنطقة والعالم". وفقا لسكاي نيوز.

 

وتابع مستشار الرئيس الأميركي للشرق الأوسط قائلا: "مستقبل المنطقة لا يجب أن يبقى رهينة للماضي"، داعيا الفلسطينيين إلى "العودة للحوار والقيام بخطوات تجاه السلام".

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ومن جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، إنه سيتم تبادل السفراء بين الإمارات وإسرائيل، والتعاون في مجالات عدة بينها التعليم والصحة والتكنولوجيا.

 

وأعتبر أوبراين أن "اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل بداية مسار تاريخي للسلام"، مشيرا إلى أنه "تمّ التوصل للاتفاق بفضل شجاعة الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس دونالد ترامب".

 

وتاتي زيارة الوفد المشترك إلى دولة الإمارات في إطار الإعلان الثلاثي المشترك، وخارطة الطريق نحو تدشين التعاون المشترك بين الإمارات وإسرائيل.

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