شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية الجديد: لا وقت للكلام والوعود والان نبدء بالتفاصيل

قدم الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة اللبنانية مصطفى أديب اليوم شكره لمجلس النواب اللبناني على ثقتهم باختياره لتشكيل الحكومة اللبنانية.

وقال في تصريح له اليوم بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون : تشرفت بمقابلة الرئيس عون وأبلغني قرار النواب تكليفي فشكرته وشكرت لهه ثقتهم، وندعو الله أن يوفقنا في الإسراع بتشكيل الحكومة.

وأضاف: لا وقت للكلام والوعود، الوقت للعمل بكل قوة من أجل تعافي وطننا لأن القلق كبير، وسنوفق بإذن الله في هذه المهمة لاختيار فريق عمل متجانس لإجراء الإصلاحات الأساسية لوضع البلد على الطريق الصحيحة، مشيراً إلى أن الفرصة ضيقة وعلى كل القوى السياسية أن تدرك ذلك لصناعة الأمل والمستقبل للشعب اللبناني.