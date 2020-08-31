شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تطلق حملة تحصين ضد كورونا نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

نشرت وكالات أنباء روسية أن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قال اليوم الاثنين إن حملة تحصين للفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19 في البلاد ستبدأ في شهري نوفمبر وديسمبرالمقبلين.

وأصبحت روسيا الشهر الحالي أول دولة في العالم تعتمد لقاحا لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا بعد أقل من شهرين على اختباره على البشر، وهي خطوة أثارت شكوك خبراء دوليين بخصوص سلامته وفعاليته.