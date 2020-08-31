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روسيا تطلق حملة تحصين ضد كورونا نهاية العام

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نشرت وكالات أنباء روسية أن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قال اليوم الاثنين إن حملة تحصين للفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19 في البلاد ستبدأ في شهري نوفمبر وديسمبرالمقبلين.

وأصبحت روسيا الشهر الحالي أول دولة في العالم تعتمد لقاحا لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا بعد أقل من شهرين على اختباره على البشر، وهي خطوة أثارت شكوك خبراء دوليين بخصوص سلامته وفعاليته.

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