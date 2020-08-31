شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يقتل 100 طبيبا في أندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الرابطة الطبية الإندونيسية اليوم الاثنين إن ما لايقل عن 100 طبيب لقوا حتفهم عقب إصابتهم بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الفيروس.

ويأتي هذا الاعلان بعدما سجلت إندونيسيا ارتفاعا قياسيا في أعداد الاصابات اليومية بالفيروس خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال داينج فقيه رئيس الرابطة في بيان" عدد زملائنا الذين سقطوا خلال المعركة ضد فيروس كورونا وصل إلى 100 طبيب".

وكانت إندونيسيا قد سجلت 2743 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة 174 ألف و 796 حالة.

كما تم تسجيل 74 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 7417 حالة.