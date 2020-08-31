شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا: 400 مليون يورو لمبادرة توفير لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين إنها ستقدم 400 مليون يورو (476 مليون دولار) لمبادرة تقودها منظمة الصحة العالمية لشراء لقاحات لمرض كوفيد-19، لكنها لم توضح ما إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي ستحصل على جرعات ضمن خطة المنظمة.

وتهدف المبادرة، التي تعرف باسم كوفاكس، إلى شراء ملياري جرعة لجميع دول العالم من لقاحات محتملة تنتجها شركات مختلفة بحلول نهاية 2021.

وقالت المفوضية إن تمويل الاتحاد الأوروبي سيقدم من خلال ضمانات. ولم توضح متحدثة باسم المفوضية كيف ستقدم هذه الضمانات أو لماذا فضلتها عن تقديم تمويل نقدي مباشر.

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وقالت أورسولا فون دير ليين رئيسة المفوضية اليوم الاثنين "اليوم تعلن المفوضية عن إسهام قدره 400 مليون يورو لكوفاكس للعمل معا على شراء لقاحات مستقبلية لصالح الدول منخفضة ومتوسطة الدخل".

وتجري المفوضية مفاوضات لشراء دفعات مقدمة من لقاحات كوفيد-19 مع عدد من الشركات نيابة عن الدول الأعضاء وعددها 27 دولة وقالت في الأسابيع الماضية إن حكومات الدول الأعضاء لا يمكنها شراء اللقاحات عن طريق خطط شراء موازية.

ولم ترد المتحدثة باسم المفوضية على سؤال عما إذا كانت المفوضية ستسقط الآن توجيهها للدول الأعضاء بعدم شراء اللقاحات. وقالت المفوضية "الشروط والأحكام المفصلة لمشاركة وإسهامات الاتحاد الأوروبي سيجري العمل عليها في الأيام والأسابيع المقبلة".

وقالت المفوضية إنها ملتزمة بالتبرع ببعض اللقاحات التي ستشتريها من خلال الخطة للدول النامية.