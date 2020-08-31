وزير التعليم يوجه رسالة الى رؤساء الجامعات

وقال عبد الصاحب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "نظرا للظروف الاستثنائية التي مر بها العام الدراسي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ وما رافقها من تأخير طارئ وتغيير اضطراري في توقيتات المهام التدريسية من أجل الحفاظ على التحصيل المعرفي واستكمال المناهج والامتحانات بما يحقق متطلبات منح الشهادة لطلبتنا الأعزاء ، وحرصا على سلامة الهيئات التدريسية وكفاءاتها التي مثلت الركيزة الأساس في التواصل مع الطلبة وتأكيدا على الالتزام بقرارات لجنة الصحة والسلامة نود أن نؤشر أهمية المعطيات الآتية:- استئناف الهيئات التدريسية مباشرتها يوم الثلاثاء الموافق 1 / 9 /2020 بالتزامن مع قرب موعد امتحان الدور الثاني للفصل الدراسي الأول والثاني في الدراسات العليا وبنسبة ٢٥٪؜ عن كل يوم من الدوام الرسمي لإنجاز متطلبات العمل الأكاديمي والبحثي ومتطلبات الدراسات الأولية والعليا.

- تضطلع الأقسام والفروع العلمية بتنظيم الجداول الدراسية وإعلانها بمختلف الوسائل وفقاً للتقويم الجامعي والإعمامات الصادرة من حيث التوقيتات ومراعاة الجانب النظري والعملي في التعليم المدمج.



- لرئاسة الجامعة حسب توصية مجلس القسم العلمي ومجلس الكلية زيادة نسبة الدوام بما يرونه مناسبا لتحقيق متطلبات العام الدراسي وبموافقة رئيس الجامعة.

- الالتزام التام بتعليمات لجنة الصحة والسلامة وإيلاء الموضوع الأهمية القصوى للعمل بموجبها.

