وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الاثنين، رسالة الى رؤساء الجامعات
بشأن مباشرة الهيئات التدريسية .
- استئناف الهيئات التدريسية مباشرتها يوم الثلاثاء الموافق 1 / 9 /2020 بالتزامن مع قرب موعد امتحان الدور الثاني للفصل الدراسي الأول والثاني في الدراسات العليا وبنسبة ٢٥٪ عن كل يوم من الدوام الرسمي لإنجاز متطلبات العمل الأكاديمي والبحثي ومتطلبات الدراسات الأولية والعليا.
- تضطلع الأقسام والفروع العلمية بتنظيم الجداول الدراسية وإعلانها بمختلف الوسائل وفقاً للتقويم الجامعي والإعمامات الصادرة من حيث التوقيتات ومراعاة الجانب النظري والعملي في التعليم المدمج.
- لرئاسة الجامعة حسب توصية مجلس القسم العلمي ومجلس الكلية زيادة نسبة الدوام بما يرونه مناسبا لتحقيق متطلبات العام الدراسي وبموافقة رئيس الجامعة.
- الالتزام التام بتعليمات لجنة الصحة والسلامة وإيلاء الموضوع الأهمية القصوى للعمل بموجبها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم يوجه رسالة الى رؤساء الجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.