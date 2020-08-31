التعليم تحدد موعد استئناف الهيئات التدريسية مباشرتها

حددت وزارة التعليم العالي، الاثنين، موعد استئناف الهيئات التدريسية مباشرتها. ونقلت وسائل اعلامية حكومية عن وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب قوله ان "استئناف الهيئات التدريسية مباشرتها يوم غد الثلاثاء بالتزامن مع قرب موعد امتحان الدور الثاني للفصل الدراسي الأول والثاني في الدراسات العليا وبنسبة 25% عن كل يوم من الدوام الرسمي". وشدد الوزير على ضرورة "الالتزام التام بتعليمات لجنة الصحة والسلامة".

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