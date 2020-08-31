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بطريقة مثيرة للقلق عرض شاب أميركي الزواج على حبيبته، فقد استعان برجال الشرطة لاقامة عرض الزواج...
ساعد ضبّاط الشرطة بولاية نيوجيرسي الأميركية، شاب أراد أن يقدّم عرض زواجٍ لحبيبته بطريقة فريدة.
أوقف ضباط الشرطة حركة المرور وطلبوا من الثنائي، مات وبريانا، الترجّل من السيارة، ليقوم مات بالجثو على ركبته وتقديم خاتم الزواج لحبيبته، وسط دهشتها وأمام جميع عناصر الشرطة.
يشار الى ان والد الشاب يعمل في قسم الشرطة، فساعده لتسهيل أمر هذه العملية.
كانت هذه تفاصيل خبر عرض زواج مدهش ومثير للقلق بمساعدة رجال الشرطة... شاهدوا الفيديو! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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