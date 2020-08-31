عرض زواج مدهش ومثير للقلق بمساعدة رجال الشرطة... شاهدوا الفيديو!

ساعد ضبّاط الشرطة بولاية نيوجيرسي الأميركية، شاب أراد أن يقدّم عرض زواجٍ لحبيبته بطريقة فريدة.

أوقف ضباط الشرطة حركة المرور وطلبوا من الثنائي، مات وبريانا، الترجّل من السيارة، ليقوم مات بالجثو على ركبته وتقديم خاتم الزواج لحبيبته، وسط دهشتها وأمام جميع عناصر الشرطة.

يشار الى ان والد الشاب يعمل في قسم الشرطة، فساعده لتسهيل أمر هذه العملية.