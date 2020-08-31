واشنطن تشكر ولي العهد السعودي بعد إصداره قرار يخص إسرائيل

وأكد أن "التوصل لاتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات تم بفضل شجاعة الشيخ ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب"، داعيا الجميع إلى "الانضمام لاتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات وتوسيعه بالمنطقة والعالم".
من جانبه، توجه، جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، بالشكر للسعودية لسماحها بعبور أول رحلة طيران تجارية من إسرائيل للإمارات عبر أجواء المملكة، داعيا لتوسيع اتفاق التطبيع الأخير بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.
وقال كوشنر، :"وصلنا على متن الرحلة الأولى في التاريخ من إسرائيل إلى الإمارات، ونتمنى أن يتبعها العديد من الرحلات"، مضيفا "ولي العهد السعودي أيضا سمح بمرور الرحلة عبر أجواء السعودية وأشكره على ذلك".
وعن الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي، علق كوشنر، "عملنا على هذا الاتفاق منذ 3 سنوات ونصف، وأدركنا أن الجميع يريدون فرصة للسلام"، مضيفا "ندعو الجميع للانضمام للاتفاق وتوسيعه بالمنطقة والعالم".
وأضاف: "رسالتنا للفلسطينيين هي رسالة أمل"، مضيفا "عملنا لتحسين مستقبلهم ليتمكنوا من الحصول على دولة وخطة اقتصادية، والفرص متاحة لهم حينما يكونون مستعدين لها".
ووصل كبار مساعدي الرئيس الأمريكي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى الإمارات اليوم الاثنين، على متن رحلة تاريخية من تل أبيب عبر الأجواء السعودية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يؤسس لعلاقات مفتوحة بين الإمارات وإسرائيل.
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