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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة تقترب من عتبة ستة ملايين إصابة بكوفيد-19 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
اقتربت الولايات المتحدة الاثنين، من عتبة ستة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجدّ.
وأُصيب حوالى 5,993,668 شخصاً بالفيروس توفي منهم 183,034 شخصاً في الولايات المتحدة، وفق حصيلة جامعة جونز هوبكنز المرجعية. ويُعتبر هذا البلد الأكثر تضرراً من الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 843 ألف شخص في العالم.
وقد يؤثر حجم الحصيلة الأميركية على وتيرة الأبحاث العلمية، إذ أعلن مدير الوكالة الأميركية للأدوية أنه من الممكن أن يتمّ السماح بلقاح مستقبلي ضد كوفيد-19 في الولايات المتحدة أولاً وفق آلية طارئة، قبل نهاية التجارب السريرية التي يُفترض أن تؤكد سلامة وفعالية اللقاح.
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