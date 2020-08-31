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كشفت وثائق بريطانية تعود لأكثر من 74 عاماً عن رفض إثيوبيا اقتراح مصر لبناء سد على النيل الأزرق.
وقالت الوثائق، التي ترجع لعام 1946، إن مصر "لم تثر فقط مسألة التعاون عن طريق إنشاء مشروعات مشتركة للاستخدام الأفضل لمياه النيل، بل هي من اقترحت فكرة أول مشروع مشترك لإنشاء سد على النيل الأزرق، والذي تقيم إثيوبيا عليه حاليا سد النهضة".
وأشارت الوثائق البريطانية، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم"، إلى أن وزارة الأشغال العامة المصرية اقترحت 3 مشروعات مشتركة في إثيوبيا وأوغندا وجنوب السودان.
وأوضحت أن المشروع الأول في بناء سد على الطرف الجنوبي لبحيرة تانا، التي ينبع منها النيل الأزرق، والذي يمثل نحو 80 في المئة من مياه النيل الرئيسي.
ولفتت الوثائق إلى أن موقع السد المقترح كان على بعد 1000 كيلومتر على الأقل من موقع سد النهضة الذي توشك إثيوبيا على إنهاء بنائه قرب حدودها مع السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر وثائق بريطانية: إثيوبيا رفضت مقترحاً مصرياً لبناء سد النهضة قبل 74 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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