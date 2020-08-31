«سلام بـ 3 لغات».. وصول أول رحلة جوية بين إسرائيل والإمارات إلى أبوظبي

وصلت إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، منذ قليل، أول رحلة تجارية قادمة من إسرائيل إلى الإمارات.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بأن الوفدان الأمريكي والإسرائيلي قد وصلا إلى أبوظبي، على متن الرحلة التي تحمل رقم LY 971، في إشارة إلى رمز الاتصال الدولي للإمارات، وهي أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات، في إطار اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بين البلدين، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأضافت الشبكة أن رحلة العودة، المقررة غداً الثلاثاء، ستحمل رقم LY 972، في إشارة إلى كود الاتصال الدولي الخاص بإسرائيل.

ويضم الوفدان الأمريكي والإسرائيلي عدداً من ممثلي القطاعات المختلفة في إسرائيل، برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، ومائير بن شبات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

Advertisements

و يلتقي الوفد، الذي يشمل ممثلين عن عدد من قطاعات و مجالات حيوية في جوانب الاستثمار و المالية والصحة وبرنامج الفضاء المدني والطيران المدني والسياسة الخارجية والشؤون الدبلوماسية والسياحة والثقافة، عدداً من ممثلي الجهات الحكومية في دولة الإمارات لبحث آفاق العلاقات في المجالات ذات الصلة وتعزيز العمل المشترك ومناقشة فرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين نتيجة معاهدة السلام.

وكانت الطائرة الإسرائيلية قد حلّقت للمرة الأولى، عبر المجال الجوي السعودي، فيما لا ترتبط إسرائيل بأي علاقات دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية.

واحتفى حساب "إسرائيل بالعربية" على تويتر، بمرور الطائرة الإسرائيلية "فوق مدينة الرياض"، معتبرها "لحظة تاريخية".

وكتب الحساب في تغريدته المصحوبة بصورة من مسار الرحلة إلى الإمارات: "لحظة تاريخية. لأول مرة في التاريخ تعبر طائرة تجارية إسرائيلية الأجواء السعودية، طائرة السلام فوق مدينة الرياض في طريقها من إسرائيل الى الإمارات".