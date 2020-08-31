شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون العربية بالبرلمان تدين استهداف ميلشيا الحوثى لمطار أبها بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قيام ميلشيا الحوثي باستهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك باستخدام طائرة بدون طيار، تم اعتراضها وإسقاطها من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن.

وطالب "أباظة" فى بيان له اليوم، بمواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة، مشيدا بالبيان الذى أصدرته وزارة الخارجية المصرية، وأكدت فيه بكل صراحة ووضوح تجديد مصر التأكيد على وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة فى مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقال وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الموقف المصرى بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى، واضح وصريح وفيه حرص كامل على دعم ومساندة مصر للمملكة العربية السعودية فى مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية، فى ظل العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تربط بين القاهرة والرياض على مستوى قيادة وحكومة وشعب البلدين الشقيقين، مؤكدا أن العلاقات بين مصر والسعودية هى بمثابة نموذج رائع للعلاقات التى يجب أن تسود بين جميع الدول العربية لمواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر التى تواجه الأمة العربية.

جدير بالذكر، أن جمهورية مصر العربية أعربت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية ، عن بالغ إدانتها لقيام ميلشيا الحوثي باستهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك باستخدام طائرة بدون طيار تم اعتراضها واسقاطها من قِبَل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

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وتُجدّد مصر التأكيد على وقوفها، حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.