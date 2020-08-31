شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يؤكد نجاح وزارة الاتصالات فى تنفيذ منظومة التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ملامح الرؤية التنموية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتأكيده بالتحرك في عدة محاور منها التدريب وإقامة قاعدة عريضة من المتخصصين والتقنيين في كافة روافد تكتولوجيا المعلومات حتى تتبوأ الدولة مركزا إقليميا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هى خطوة تسهم فى تنفيذ منظومة التحول الرقمى.

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وأعلن عضو مجلس النواب، تأييده لما أعلن عنه وزير الاتصالات بأنه يتم العام الحالي تدريب 100 ألف شاب بقيمة 500 مليون جنيه بمبادرة "مستقبلنا رقمي" حتى يستطيعون التعلم و بناء مصر الرقمية بناء مشروعات مميكنة ليكون لدينا جيل قادر على تنفيذ هذه المشروعات، مشيرا إلى أن نجاح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ التكليفات الرئاسية ومبادرة " مستقبلنا رقمى " سيجعل مصر فى مقدمة دول منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا التى تسير فى الطريق الصحيح فى ملف التحول الرقمى، خاصة وأن وزارة الاتصالات أكدت أن هذه المبادرة تأتي في إطار العمل على تعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات ووضعها ضمن أكبر الدول المصدرة للخدمات الرقمية وإتاحة فرص عمل للشباب على نطاق واسع من خلال تأهيلهم على ممارسة الوظائف الرقمية الحرة.

ووجه النائب محمد إسماعيل، التحية لأعمال الوزارة لجعل هذه المبادرة منحة مجانية منطلقة من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتدريب الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات المتطورة من خلال أكاديمية افتراضية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتم تدريبهم بمجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الالكتروني، وذلك من خلال مسارات تدريبية متخصصة، مؤكدا أن ذلك الامر سيجعل من شباب مصر القدرة على توطين مثل هذه الصناعات داخل مصر بما يجعلها مركزا إقليميا كبيرا للدخول فى عالم التحول الرقمى وبما يمكن مصر من تصدير هذه الصناعات الى الدول العربية والافريقية.