سحر الصديقي تصدر “تيليفوني كيصوني”.. كليب مختلف عن سابق أعمالها – فيديو

طرحت الفنانة المغربية، سحر الصديقي، مساء أمس الأحد، فيديو كليب أغنيتها الجديدة “تيليفوني كيصوني”.
ويعتبر كليب تيلفوني كيصوني، الذي أخرجه زوجها منصف الماليزي، ثاني أعمال ألبوم سحر الصديقي المسمى”كاين النور” .
واختارت سحر الصديقي، في جديدها الغناء عن العلاقات العاطفية بين الشباب، وجسدت قصة فتاة رافضة لحبيبها السابق، الذي أزعجها بالاتصالات، ومحاولات التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقدمت الصديقي جديدها بطريقة غناء مختلفة، تشبه أداء الأغاني الغربية، على الرغم من أن الكلمات بالعامية المغربية.
ويرتقب أن تطل سحر الصديقي في تجربة تمثيل جديدة، قريبا، إذ إنها تصور رفقة ممثلين آخرين أحداث العمل في الوقت الحالي.
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