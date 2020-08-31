وزارة الصحة تقرر تأجيل مباراة الولوج إلى معاهد التمريض وتقنيي الصحة

قررت وزارة الصحة تأجيل إجراء امتحانات الولوج إلى معاهد تكوين الممرضينن، وتقنيي الصحة.
وجاء ذلك في إعلان، وجهته الوزارة إلى المترشحين، المنتقين في المرحلة الأولى من مباراة ولوج المعاهد، العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، سلك الإجازة، برسم السنة الدراسية 2021-2020.
وأكدت الوزارة أن الاختبار الكتابي، الذي كان مقررا إجراؤها، يومي 5 و6 شتنبر 2020، قد تم تأجيله إلى تاريخ لاحق لم يتم تحديده بعد.
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