آلاف الركاب يحاصرون داخل قطارات “TGV” إثر مشكلة كهربائية في فرنسا

قضى الآلاف من الركاب الفرنسيين ساعات من الجحيم، ليلة الأحد الاثنين، بعدما حوصروا داخل عربات القطارات، التي تقلهم بسبب حدوث مشاكل كهربائية.
وتقطعت السبل بالمسافرين على متن 3 قطارات، أحدها قادم من مدينة Hendaye، قرب الحدود الإسبانية بعد الحوادث الكهربائية، ليلة أمس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.
وذكر المصدر نفسه أن مكتب السكك الحديدية قد يعمل على تخصيص تعويضات للركاب المتضررين، مع سداد جميع التكاليف الإضافية، التي تحملوها من حجز فنادق، وسيارات الأجرة، وغيرها.
وأكد المصدر ذاته أن العطل الفني جاء نتيجة لمشاكل في إمدادات الطاقة الكهربائية، ما تسبب في إرباك حركة النقل السككي، كما اضطرت إدارة السكك إلى نقل نحو ألف راكب من قطار إلى آخر، بعد أن حوصروا نتيجة للحادث.
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