أكادير.. مصرع طفل غرقا في شاطئ تهوارين أمام أعين والديه!

انتشلت عناصر الوقاية المدنية، مساء أمس الأحد، جثة طفل، لقي مصرعه غرقا، ضواحي شاطئ تهوارين في أورير شمال أكادير.

وحسب مصادر محلية، فإن طفلا قاصر، يبلغ من العمر 13 سنة، لقي مصرعه في شاطئ تهوارين غرقا، أمام أعين عائلته، بعد أن جرفته الأمواج بشكل موافجئ.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الانقاذ، التابعة للوقاية المدنية، هرعت إلى عين المكان، فور علمها بالخبر، فيما لفظ الهالك أنفاسه الأخيرة في طريقه إلى المستشفى على متن سيارة الإسعاف الجماعية.

وفور علمها بالحادث، هرعت مصالح الدرك الملكي إلى عين المكان، حيث جرى فتح تحقيق في الموضوع، في الوقت الذي تم فيه نقل جثة الطفل إلى مستودع الأموات في مستشفى الحسن الثاني لتشريحها.

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