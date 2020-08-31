فيديو:يونس الميموني
تسبب حريق غابة بوهاشم، الموجودة في إقليم العرائش، في خسائر مادية كبيرة لسكان جماعة تزروت على مستوى المحاصيل الزراعية، التي تعيش بها مئات الأسر في المنطقة.
وكشف متضرورن لـ”اليوم24″ أن أزيد من 5 دواوير تضررت من الحريق المذكور، الذي أتى على المئات من أشجار الزيتون، وصناديق النحل، ناهيك عن محصول العنب، وتعطيل محركات ضخ المياه، ما تسبب في بقاء العشرات من السكان من دون ماء.
وأضاف المتضررون ذاتهم أن مورد رزقهم الوحيد أتلفته ألسن النيران، ولم يبق لهم شيء، وناشدوا وزارة الفلاحة التدخل من أجل المساعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر ساكنة “تزروت” تعدد خسائر حريق غابة بوهاشم: النيران التهمت محاصلنا ونناشد وزارة الفلاحة المساعدة – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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