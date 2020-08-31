ساكنة “تزروت” تعدد خسائر حريق غابة بوهاشم: النيران التهمت محاصلنا ونناشد وزارة الفلاحة المساعدة – فيديو

فيديو:يونس الميموني

تسبب حريق غابة بوهاشم، الموجودة في إقليم العرائش، في خسائر مادية كبيرة لسكان جماعة تزروت على مستوى المحاصيل الزراعية، التي تعيش بها مئات الأسر في المنطقة.

وكشف متضرورن لـ”اليوم24″ أن أزيد من 5 دواوير تضررت من الحريق المذكور، الذي أتى على المئات من أشجار الزيتون، وصناديق النحل، ناهيك عن محصول العنب، وتعطيل محركات ضخ المياه، ما تسبب في بقاء العشرات من السكان من دون ماء.

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وأضاف المتضررون ذاتهم أن مورد رزقهم الوحيد أتلفته ألسن النيران، ولم يبق لهم شيء، وناشدوا وزارة الفلاحة التدخل من أجل المساعدة.