فضائح الفيفا.. بلاتيني وبلاتر مجددا أمام النيابة العامة السويسرية

يترافع الفرنسي ميشال بلاتيني، الرئيس الأسبق للاتحاد الأوربي لكرة القدم أمام القضاء السويسري، اليوم الاثنين، في إطار اجراءات تحت عام 2015، لحصوله بطريقة مشبوهة على دفعة مالية بقيمة مليوني فرنك سويسري من الرئيس السابق للاتحاد الدولي السويسري جوزيف بلاتر.

ووصل النجم السابق المتو ج بجائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات، بسيارة أجرة، صباح اليوم، إلى مقر مكتب المدعي العام في برن مرفوقا بمحاميه دانيال ميلن .

ويتوقع أن يستمع إليه المدعي العام، توماس هيلدبراند، الذي قام، في يونيو الماضي، بتمديد التحقيق مع القائد السابق لمنتخب فرنسا، بسبب دفعة مثيرة للجدل، عام 2011، بما يساوي 2,2 مليون دولار دون عقد مكتوب، لعمل استشاري قام به عام 2002.

وبناء عليه، قرر مكتب المحامي العام الفدرالي تمديد التحقيق في قضية بلاتيني، البالغ من العمر 65 سنة، للاشتباه في “الشك في إدارة غير عادلة، والاختلاس، والتزوير المالي”.

ومن المستهدفين في القضية، أيضا، الأمين العام السابق لفيفا الفرنسي، جيروم فالك، والمدير المالي السابق الألماني ماركوس كاتنر “بسبب الإدارة غير العادلة”، كما حددت وزارة العدل.

وكان بلاتيني قد صرح، في يونيو الماضي، ان وزارة العدل “أكدت كتابيا في ماي عام 2018 لمحامي أن هذا الملف، الذي يعود تاريخه إلى 2015 مغلق بالنسبة إلي. ليس لدي أي شك للاعتقاد في أن المدعي هيلدبراند لديه وجهة نظر أخرى للأمور”.

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وقال بلاتيني، آنذاك، إنه يتعرض للاضطهاد من قبل فيفا “بعد خمس سنوات، من المحتمل أن يواصل فيفا مضايقتي من خلال الشكاوى بهدف وحيد هو إبقائي خارج كرة القدمـ وتشويه سمعتي”.

ورأى نجم يوفنتوس الإيطالي السابق أن الإجراءات التأديبية أمام فيفا، ومحكمة التحكيم الرياضية لم تسمح له بالحصول على محاكمة عادلة، وأن النصوص السارية وقت وقوع الأحداث، من عام 2007 إلى عام 2011، لم تطبق، وإيقافه كان مخالفا لحرية ممارسة النشاط المهني، وبالتالي انتهاك حقه في احترام الحياة الخاصة، والأسرية.

وكان القضاء السويسري قد فتح اجراء جزائيا في شتنبر 2015، يستهدف بلاتر في ما يخص الدفعة المشبوهة. وقال بلاتر، أخيرا، لوكالة فرانس برس “أكرر، يتعلق الأمر بدفعة راتب متأخرة عن عمل قام به ميشال بلاتيني، تم التحقق من صحة المبلغ من قبل اللجنة المالية، لا يمكن ربط هذا الأمر بالقضاء الجزائي”.

وأدت الدفعة المذكورة إلى إيقاف بلاتر، البالغ من العمر 84 سنة، وبلاتيني لعدة سنوات عن كامل الأنشطة الكروية، ما حرم الفرنسي من الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي في عام 2016.

وأكدت محكمة التحكيم الرياضية إيقاف بلاتيني مقلصة إياه لأربع سنوات، وتبعتها المحكمة الفدرالية السويسرية، والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.