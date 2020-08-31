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شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريحات مصطفى أديب عقب تكليفه بحكومة لبنان والان مع التفاصيل
الإثنين 31 أغسطس 2020
تعهد رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب بتشكيل حكومة من أصحاب الكفاءة والاختصاص "في أسرع وقت" لإجراء إصلاحات سريعة في البلاد.
جاء ذلك في أول تصريحات له عقب تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة من جانب الرئيس اللبناني ميشال عون بعد حصوله على الأغلبية النيابية اللازمة.
وقال "أديب" إن "الفرصة أمام بلدنا ضيقة، وقبلنا المهمة لأن كل القوى السياسية تدرك ذلك"، مشددا على ضرورة أن تدرك القوى السياسية أهمية التشكيل السريع للحكومة.
وشدد رئيس الوزراء اللبناني المكلف بأن "بلاده ستبقى مصانة رغم النكبات التي تعرضت لها".
واستدعى الرئيس اللبناني ميشال عون، في وقت سابق اليوم، مصطفى أديب، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وحصل الدبلوماسي اللبناني على تأييد أغلبية النواب لتكليفه برئاسة الوزراء، اليوم الإثنين، وفقا لإحصاء أجرته رويترز للأصوات التي أدلى بها المشرعون في المشاورات الرسمية.
ونال أديب، سفير لبنان في ألمانيا، ما لا يقل عن 66 صوتا، أو ما يزيد على نصف أصوات أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 120 بعد أن أعلن التيار الوطني الحر المسيحي ترشيحه له.
ويضم مجلس النواب اللبناني عادة 128 عضوا لكن 7 استقالوا بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب.
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