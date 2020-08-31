العراق: 68 وفاة و3731 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 31 أغسطس 2020

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق امس تسجيل 68 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 6959 حالة.



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وأشارت الوزارة في بيان صحافي امس إلى تسجيل 3731 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 231 ألفاً و177.

ولفتت إلى أن 3860 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 172 ألفاً و880.