شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء وزير الطاقة الروسي من كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 31 أغسطس 2020 عاد وزير الطاقة الروسي الوزير ألكسندر إلى عمله اليوم الإثنين بعد شفائه من فيروس كورونا.

ونقل موقع قناة "روسيا اليوم" عن إنترفاكس الروسية أن الوزير زاول عمله اليوم بشكل طبيعي. Advertisements وقال ممثل وزارة الطاقة إن الوزير توجه إلى الوزارة بعدما أظهرت 3 نتائج اختبار لكورونا، نتائج سلبية. وكان رئيس الحكومة الروسي ميخائيل ميشوستين أعلن في 18 أغسطس (آب) الجاري إصابة نوفاك بفيروس كورونا.

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