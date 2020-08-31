ماكرون يؤكد لعون وصوله إلى لبنان اليوم الإثنين

الإثنين 31 أغسطس 2020

تلقى الرئيس اللبناني لعماد ميشال عون، ظهر امس اتصالاً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد خلاله مجيئه اليوم إلى بيروت.



وتم خلال الاتصال عرض التطورات السياسية الراهنة، حيث جدد الرئيس الفرنسي دعم بلاده للجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

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وأوضح ماكرون أنه يتطلع إلى لقاء الرئيس عون غداً لاستكمال المحادثات بينهما.

كان الرئيس ماكرون قد زار بيروت بعد يومين من انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من الشهر الجاري وأعلن وقوف فرنسا إلى جانب لبنان.

كان الانفجار قد خلف أكثر من 170 قتيلاً و6 آلاف مصاب، وتتسبب بدمار هائل في المرفأ والعديد من المباني وشرد نحو 300 ألف شخص.