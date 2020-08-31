"البرلمان العربي" ندعم مصر في كل ما تتخذه من إجراءات ضد الإرهاب   

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أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، دعم البرلمان العربي الكامل للجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض في ضوء العمليات النوعية التي قامت بها قوات الأمن المصرية يوم أمس، مشدداً على أن أمن واستقرار جمهورية مصر العربية ركيزة أساسية لأمن واستقرار العالم العربي. وأشاد رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم، بكفاءة وجاهزية قوات الأمن المصرية وروحها القتالية العالية في القضاء على هذه الخلايا الإرهابية، مؤكداً تضامن البرلمان العربي الكامل مع جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من خطط وإجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة التي تستهدف نشر الفوضى والدمار والخراب في جمهورية مصر العربية والمنطقة.

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