شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان تستنكر الهجوم الإرهابي على مطار أبها: "اعتداء سافر" والان نبدء بالتفاصيل

أدانت أفغانستان واستنكرت بأشد العبارات محاولة الاعتداء الإرهابي على مطار أبها الدولي عبر طائرة مفخخة بدون طيار.

وشددت على إدانتها للمحاولات الإرهابية كافة التي تستهدف أمن المملكة واستقرارها، وتستهدف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، وعدتها أعمالاً سافرة تتعارض مع المواثيق الدولية كافة التي تكفل حق حماية المدنيين والأعيان المدنية.

جاء ذلك في بيان لسفارة جمهورية أفغانستان الإسلامية بالرياض، جددت فيه وقوف أفغانستان وتضامنها التام مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها والدفاع عن أمنها واستقرارها، سائلة الله أن يديم على أفغانستان والمملكة الأمن والأمان ويحمي العالم من شر الإرهاب.

وأكد البيان، أن أفغانستان وشعبها عانى من الإرهاب وتكبّد الخسائر في الأموال والأنفس بسبب الجماعات الإرهابية التي تسلك منهج ترويع الآمنين وقتل الأبرياء واستهداف المدنيين والعزّل.