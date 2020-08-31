شكرا لقرائتكم خبر عن قتيلان جراء انفجار مطعم في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الشرطة الإماراتية اليوم الاثنين وفاة شخصين جراء انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد بأبوظبي.

وقالت الشرطة ، حسبما أفاد موقع صحيفة "البيان" الالكتروني اليوم ، إن أحدهما كان في الموقع وتوفي جراء تأثره بشكل مباشر بالانفجار ، والآخر في الجهة المقابلة وتوفي جراء سقوط قطعة اسمنتية عليه أثناء مروره في المنطقة.

كان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات صباح اليوم بشأن وقوع انفجار في مطعم، وعلى الفور تحركت فرق التدخل السريع بمركز الفلاح بمديرية الطوارئ والسلامة العامة بشرطة أبوظبي.