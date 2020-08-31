شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات لا تعرفها عن "أديب" رئيس الحكومة اللبناني المكلف والان نبدء بالتفاصيل

أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الرئاسي قرارا بتكليف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة.، فمن هو مصطفى أديب:

1. يحمل أديب درجة الدكتوراة فى القانون والعلوم السياسية، وبدأ حياته المهنية كمدرس لمادة القانون الدولى العام، وكذلك القانون الدستورى، والجغرافيا السياسية، والعلاقات الدولية وذلك بعدد من الجامعات داخل لبنان وفى فرنسا.

2. امتهن التدريس منذ عام 2000 فى الكلية الحربية ببيروت، كما حصل على درجة الأستاذية بالجامعة اللبنانية عام 2010، وترأس مركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط فى لبنان عام 2004، كما ترأس أيضا الجمعية اللبنانية للقانون الدولى، والجمعية اللبنانية لدراسات العلوم السياسية.

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3. وشغل الدكتور مصطفى أديب خلال الفترة ما بين أعوام 2000 وحتى 2004 منصب مستشار وزير الأشغال فى ذلك الوقت نجيب ميقاتى، وكذلك مستشاره ومدير مكتبه حينما تولى ميقاتى منصب رئيس الحكومة فى لبنان.

4. انخرط في بحوث أكاديمية مكثفة ويمتلك خبرة واسعة في مجال أمن الإنسان والدولة.

5. كتب عدة كتب حول القضايا التي عُني بها من ضمنها فقرة "الشرق الأوسط وغرب آسيا" من "التقرير العالمي حول اللامركزية والديمقراطية المحلية".

6. وتولى أديب أيضا منصب مدير المركز الثقافي لـ "تيار العزم" وهو تيار سياسي يترأسه نجيب ميقاتي، قبل أن يتم تعيينه سفيرا لبلاده لدى ألمانيا.