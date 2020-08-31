شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا.. الحرائق تلتهم 10 آلاف هكتار من الغابات والان نبدء بالتفاصيل

دمرت الحرائق الهائلة التي اندلعت في مقاطعة ولبة جنوب غربي إسبانيا نحو 10 آلاف هكتار من الغابات، وهي مساحة تعادل أكثر من 14 ألف ملعب لكرة القدم.

وأفادت تقارير إعلامية اليوم الاثنين نقلا عن السلطات المحلية بأن نحو 3200 شخص اضطروا للفرار من الحرائق التي اندلعت في المقاطعة يوم الخميس.

وتضرر بشدة بشكل خاص سكان بلدة ألموناستير لا ريال التي يقطنها 1900 نسمة وتقع في منطقة جبلية تبعد نحوالي 40 كيلومترا شرق الحدود البرتغالية و100 كيلومتر شمال غرب إشبيلية.