الرئيس اللبناني يكلّف مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة

كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، سفير لبنان في برلين مصطفى أديب تشكيل حكومة جديدة، بعدما نال تأييد تسعين نائباً خلال الاستشارات النيابية التي أجراها مؤخراً.

وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهوريّة أنّ عون استدعى أديب لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، تزامناً مع وصول الرئيس المكلّف إلى القصر الرئاسي وفق مشاهد حية بثتها وسائل إعلام محلية. وبدا واضحاً أن توافقاً حصل خلال الساعات الماضية بين أبرز القوى السياسية لتسمية أديب.

وبعد التكليف أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب عن أمله في تشكيل حكومة جديدة "في اسرع وقت ممكن"، ودعا إلى التنفيذ الفوري للإصلاحات باعتبار ذلك مدخلا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقال أديب بعد تكليف الرئيس ميشال عون رسميا له بتشكيل الحكومة "وبإذن الله سنوفق في هذه المهمة لاختيار فريق عمل لبناني متجانس من اصحاب الكفاءة والاختصاص".

وأضاف "الفرصة امام بلدنا ضيقة والمهمة التي قبلتها هي بناء على أن كل القوى السياسية تدرك ذلك وتفهم ضرورة تشكيل الحكومة في فترة قياسية".

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