قال مسؤولون بالحكومة الكندية إن محتجين يطالبون بوقف تمويل الشرطة أسقطوا تمثالا للسير جون ماكدونالد أول رئيس للوزراء في البلاد بوسط مدينة مونتريال.

حدث ذك في نهاية مسيرة سلمية أمس السبت عندما تسلقت مجموعة من المتظاهرين النصب وجذبوا التمثال إلى الأسفل مما أدى لانفصال الرأس، حسبما أظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتزايد الدعوات إلى وقف تمويل الشرطة في أنحاء الولايات المتحدة وكندا بعد سلسلة من وقائع العنف التي شاركت فيها الشرطة.

وفجرت وفاة الرجل الأسود جورج فلويد بعدما ألقت شرطة منيابوليس القبض عليه في مايو أيار احتجاجات في شتى أرجاء العالم على التمييز العرقي ووحشية الشرطة، وأيضا تعهدات جديدة من البعض بمحاربة العنصرية.

وفي يونيو حزيران أدى مقطع فيديو يظهر الاعتقال العنيف لأحد قادة السكان الأصليين بكندا على يد الشرطة إلى إثارة تساؤلات حول استخدام الشرطة للقوة.

وغطت رسوم جرافيتي تمثال ماكدونالد مرارا في السنوات الماضية وكثيرا ما كان يُطلى باللون الأحمر.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متظاهرون يُسقطون تمثال أول رئيس وزراء في كندا احتجاجا على عنف الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.