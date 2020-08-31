بالصور.. انقاذ 20 مواطنا من حريق في الكرادة

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن انقاذ 20 مواطنا من حادث حريق بناية في الكرادة ببغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ 20 مواطنا من بناية مكونة من ثلاثة طوابق متخذة كـ عيادات طبية ومختبرات وصيدليات في منطقة الكرادة شارع سلمان فائق جوار مطعم قدوري".

واضافت ان "فرق الدفاع المدني عملت على انقاذ المراجعين واغلبهم كبار السن ونساء من داخل العيادات الطبية بسلام مع اخماد حريق في البناية دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر المادية"، مشيرة الى انه "تم استدعاء خبير الادلة للتحقيق بأسباب اندلاع الحريق".

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