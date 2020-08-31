تربية النجف تصدر توجيها بشأن الاجور الدراسية للمدارس الاهلية 'وثيقة'

اصدرت المديرية العامة لتربية النجف الاشرف، الاثنين، توجيها بشأن الاجور الدراسية للمدارس الاهلية بالمحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "وجهت ادارات المدارس الاهلية الثانوية والاعدادية عدم ربط تسديد الاجور الدراسية بتزويد الطالب بالبطاقة المدرسية".

واضافت ان "ادارة المدرسة تتحمل المسؤولية القانونية في حال حرمان الطالب من الاشتراك في الامتحان الوزاري".