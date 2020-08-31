الموقف الوبائي لكورونا في كردستان

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاثنين، عن الموقف الوبائي للمصابين بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة ماضية. وقالت الوزارة في بيان تابعته الخليج 365، نسخة منه انها "أجرت ٥٢١١ عملية فحص جديدة، شخصت من خلالها ٥٩١ إصابة". واضافت ان "الاصابات توزعت على: (١٦٩ اربيل) (١١٥ السليمانية ٣٤ گرمیان)



(٢٤٣ دهوك) (٢٤٣ دهوك) (٣٠ حلبجة) كما سجل الإقليم تعافي ٣٧٠ مريضاً: (٢٥٥ اربيل) Advertisements (٥٢ السليمانية، ٤٣ گرمیان) (٢٠ حلبجة) وتوزعت الوفيات الـ٢٥ على: (٩ اربيل) (١٢ السليمانية، ١ رابرين) (٣ دهوك) ومنذ تفشي الفيروس في إقليم كردستان، إصيب ٢٨٧٥٢ شخصاً، تعافى منهم ١٨٠٤٩، وتوفي ١٠٧٤ اخرين.

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