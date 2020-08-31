ماكرون يزور العراق الأربعاء المقبل

كشفت مصادر حكومية، الاثنين، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيقوم بأول زيارة رسمية له الى العراق الأربعاء المقبل، تعبر عن الوقوف الى جانب البلاد في وجه الأزمة التي تعصف بها.

ويعد ماكرون أرفع مسؤول يزور العراق منذ تولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة في ايار، وتستغرق يومًا واحدًا عقب زيارته لبيروت.

وقال المصدر إن الرئيس ماكرون سيلتقي رئيس الوزراء والرئيس العراقي ومن المؤمل أن يجري محادثات مع سياسيين فاعلين".

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وأكد مسؤولان عراقيان آخران هذه الزيارة لكن قصر الاليزيه لم يؤكدها حتى الآن.

ووفقا لمصادر عراقية، ستركز الزيارة على السيادة العراقية، في ظل اصرار بغداد على السير على طريق مستقل بعيداً عن المواجهة بين حليفيها واشنطن وطهران.

وزارت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي العراق في 27 اب الجاري التقت خلالها مسؤولين في بغداد واقليم كردستان الشمالي.