قائد عمليات البصرة يصدر توجيهات للقوات الأمنية في المحافظة

اصدر قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، الاثنين، توجيهات إلى القوات الأمنية في المحافظة.
واضاف، "يحب الابتعاد عن لغة التهديد والوعيد واستخدام السلاح، كما يجب تحكيم لغة القانون ليكون الفيصل والحل في جميع القضايا الجنائية بما فيها النزاعات العشائرية".
وتابع، "نشيد بتعاون المواطن البصري مع القوات الأمنية في تنفيذ الأوامر القضائية ومطاردة المطلوبين للقضاء"، مؤكدا ان "قيادة العمليات قطعت شوط كبير في إنهاء وحل النزاعات العشائرية بعد جهود كبيرة بين القيادة وأبناء المحافظة".
واوضح، "نؤكد على أوامرنا السابقة برفع التظليل وعدم دخول العجلات ألتي لاتحمل لوحات مرورية إلى محافظة البصرة عبر السيطرات الخارجية".
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