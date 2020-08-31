قائد عمليات البصرة يصدر توجيهات للقوات الأمنية في المحافظة

وقال مدنف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "حصر السلاح بيد الدولة واجب وطني على القوات الأمنية تنفيذة"، مؤكدا ان "الإنتشار الأمني في مركز محافظة البصرة أعطى نتائج إيجابية خلال العشرة الأولى من شهر محرم الحرام".واضاف، "يحب الابتعاد عن لغة التهديد والوعيد واستخدام السلاح، كما يجب تحكيم لغة القانون ليكون الفيصل والحل في جميع القضايا الجنائية بما فيها النزاعات العشائرية".

وتابع، "نشيد بتعاون المواطن البصري مع القوات الأمنية في تنفيذ الأوامر القضائية ومطاردة المطلوبين للقضاء"، مؤكدا ان "قيادة العمليات قطعت شوط كبير في إنهاء وحل النزاعات العشائرية بعد جهود كبيرة بين القيادة وأبناء المحافظة".

واوضح، "نؤكد على أوامرنا السابقة برفع التظليل وعدم دخول العجلات ألتي لاتحمل لوحات مرورية إلى محافظة البصرة عبر السيطرات الخارجية".